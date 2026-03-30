Минтранс включил Сочи в топ востребованных авианаправлений лета

Министерство транспорта России включило Сочи в число наиболее востребованных направлений для авиаперелетов в предстоящем летнем сезоне. Соответствующая информация была озвучена по итогам профильного совещания с участием представителей авиакомпаний, аэропортов и отраслевых ведомств.

В ходе обсуждения участники подтвердили готовность к увеличению пассажиропотока. Отмечается, что инфраструктура, персонал и технические ресурсы приведены в соответствие с требованиями сезона, а весенне-летнее расписание полетов сформировано с учетом ожидаемого спроса.

В числе наиболее популярных направлений, помимо Сочи, названы Москва, Санкт-Петербург, Казань, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. При необходимости перевозчики готовы оперативно нарастить количество рейсов на ключевых маршрутах.

Дополнительно уточняется, что в рамках сезонного расписания аэропорт Сочи будет обслуживать рейсы по 83 направлениям, из которых 30 являются международными. В свою очередь, в Краснодаре полеты планируют выполнять 23 авиаперевозчика по 26 маршрутам, а в Геленджике — семь компаний по 10 направлениям.

Мария Удовик