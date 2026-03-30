Сочинский нацпарк вошел в топ-3 самых посещаемых ООПТ зимой

Сочинский национальный парк и Кавказский государственный природный заповедник вошли в десятку наиболее посещаемых особо охраняемых природных территорий федерального значения по итогам зимнего сезона. Соответствующие данные приводит Росзаповедцентр Минприроды России.

В общей сложности за зимние месяцы заповедные территории страны посетили более 3,5 млн человек. При этом Сочинский национальный парк занял вторую строчку рейтинга, приняв свыше 757 тыс. туристов в период с декабря по февраль.

Лидером по посещаемости стал национальный парк «Лосиный остров» в Московской области, где за три месяца побывали более 1,2 млн человек. Третье место занял Кисловодский национальный парк, который посетили порядка 612 тыс. человек.

Кавказский заповедник также вошел в десятку самых востребованных природных территорий, приняв около 61 тыс. посетителей за зимний период.

В числе других популярных направлений оказались национальные парки «Красноярские столбы», «Куршская коса», «Приэльбрусье», «Тебердинский», «Таганай» и «Прибайкальский».

По данным ведомства, интерес к особо охраняемым природным территориям в России продолжает расти, что отражается в ежегодном увеличении туристического потока в заповедные зоны.

Мария Удовик