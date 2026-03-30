Минобрнауки продолжит судиться за лишение экс-главы УИУ РАНХиГС ученой степени

Министерство науки и высшего образования России готовится подать кассационную жалобу на апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 17 марта, согласно которому решение суда первой инстанции о признании незаконным заключения диссертационного совета о рекомендации лишить бывшего директора Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС) Дмитрия Репина ученой степени кандидата социологических наук осталось без изменения. Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе ведомства, документ будет направлен до 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Репин

Фото: Сайт РАНХиГС

Фото: Сайт РАНХиГС

Диссовет при Тюменском индустриальном университете (ТИУ) рекомендовал Минобрнауки лишить господина Репина ученой степени после рассмотрения соответствующего заявления от основателя проекта «Диссернет», кандидата физико-математических наук Андрея Заякина (признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в перечень террористов и экстремистов) и сооснователя сообщества, профессора Андрея Ростовцева, которое ведомство приняло в работу в июне 2022 года. Ученые обвинили экс-главу УИУ РАНХиГС в неправомерном заимствовании фрагментов чужих произведений при написании диссертации. В ходе анализа тюменский диссовет выявил на 30 из 172 страниц работы Дмитрия Репина неправомерное заимствование материала и признал доводы из заявления представителей «Диссернета» «в значительной степени обоснованными».

Как следует из материалов Зеленогорского районного суда Санкт-Петербурга, Дмитрий Репин в январе 2024 года подал иск к Минобрнауки и ТИУ, в котором потребовал признать незаконным принятие в работу заявления представителей «Диссернета» и последующие решения. Он подчеркнул, что в них допустили «грубые нарушения».

Бывший глава вуза отметил, что ученые пропустили установленный десятилетний срок для подачи заявления в Минобрнауки о лишении его ученой степени. Он напомнил, что защитил диссертацию еще в мае 2012 года. Суд с доводом Дмитрия Репина не согласился и признал его «несостоятельным».

После заявления экс-директора о том, что в ТИУ рассмотрели не его диссертацию, суд назначил лингвистическую экспертизу документа. По ее итогам специалист пришел к выводу, что тексты работы не соответствуют сведениям из заявления представителей «Диссернета», которые были отражены в заключении тюменского диссовета. «Диссертационной совет рассмотрел заявление о лишении истца ученой степени на основании материалов, полученных из ненадлежащих источников, и которые нельзя признать экземпляром диссертации»,— сказано в тексте решения суда.

Суд также принял довод Дмитрия Репина о том, что исследованные в рамках дела экземпляры диссертации «не имеют личной подписи соискателя ученой степени на титульном листе, обязательность наличия которой установлена». «Суд приходит к выводу, что четко регламентированные процедура принятия заявления о лишении ученой степени и процедура принятия рассмотрения заявления о лишении ученой степени нарушены»,— говорится в документе от марта 2025 года. Соответствующие выводы в марте 2026 года поддержал Санкт-Петербургский городской суд.

В Минобрнауки «Ъ-Урал» сообщили, что представители «Диссернета» представили «документы и материалы, включая постраничный анализ диссертации с указанием на заимствования». «При таких обстоятельствах отсутствовали основания для отказа в приеме заявления»,— пояснили в ведомстве.

В Министерстве подчеркнули, что направили в тюменский диссовет электронную копию диссертации Дмитрия Репина из обязательного экземпляра Российской государственной библиотеки в соответствии с действующим законодательством. «Отсутствие подписи автора на титульном листе такой копии не отнесено правительством РФ к числу оснований для отказа в рассмотрении заявления о лишении ученой степени»,— отметили власти.

В ведомстве заверили, что «вопреки выводам судебных инстанций», сотрудники Министерства не допустили нарушений в порядке принятия к рассмотрению заявления о лишении ученой степени экс-главы УИУ РАНХиГС. «Минобрнауки на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки может приостановить или прекратить деятельность диссовета, в том числе при представлении некачественного заключения. Рекомендации ВАК в отношении указанного диссовета (при ТИУ.— "Ъ-Урал") в Минобрнауки не поступали»,— подчеркнули в ответе на запрос «Ъ-Урал».

Дмитрий Репин возглавлял УИУ РАНХиГС в 2018-2019 годах, являлся самым молодым главой вуза в Екатеринбурге (на момент назначения ему было 34 года). Ранее, в 2011 году, он окончил РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2012-ом защитил кандидатскую диссертацию «Социальные технологии в системе управления трудоустройством выпускников российских учреждений высшего профессионального образования» по специальности «социология управления» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ), в 2017 году стал доктором социологических наук. До назначения директором вуза господин Репин работал в департаменте развития профессионального образования Минобрнауки России, а затем в различных подразделениях РАНХиГС.

Василий Алексеев