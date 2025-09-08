Минобрнауки настаивает в суде на лишении экс-главы УИУ РАНХиГС ученой степени

Министерство науки и высшего образования России подало апелляционную жалобу на решение Зеленогорского районного суда Санкт-Петербурга, который признал незаконным заключение диссертационного совета о рекомендации лишить бывшего директора Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС) Дмитрия Репина ученой степени кандидата социологических наук, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Репин

Фото: Сайт РАНХиГС Дмитрий Репин

Фото: Сайт РАНХиГС

Диссовет при Тюменском индустриальном университете (ТИУ) рекомендовал Минобрнауки лишить господина Репина ученой степени после соответствующего заявления сооснователя проекта «Диссернет», профессора Андрея Ростовцева, который обвинил экс-главу УИУ РАНХиГС в неправомерном заимствовании фрагментов чужих произведений при написании диссертации. В ходе анализа тюменский диссовет выявил на 30 из 172 страниц работы Дмитрия Репина неправомерное заимствование материала и признал доводы из заявления господина Ростовцева «в значительной степени обоснованными».

В ведомстве «Ъ-Урал» пояснили, что господин Репин получил приглашение на заседание экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК), на основе рекомендации которого Минобрнауки принимает решение о лишении ученой степени. «Дмитрий Репин обратился в суд с административным исковым заявлением к Минобрнауки и ТИУ о признании незаконным принятия Минобрнауки заявления о лишении ученой степени и заключения диссовета»,— сообщили в ведомстве. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Репин тогда заявил, что считает обвинения в свой адрес необоснованными. «Указано, что якобы плагиат, факт которого не доказан. На некоторых страницах работы — это некорректно оформленные заимствования, а ссылки на всех авторов указаны в работе»,— пояснил он.

В Минобрнауки добавили, что по итогам рассмотрения дела исковые требования господина Репина были «частично удовлетворены», в связи с чем ведомство подало апелляционную жалобу на решение суда. «Процедура рассмотрения заявления о лишении Дмитрия Репина ученой степени кандидата наук в Минобрнауки не завершена»,— подчеркнули в пресс-службе.

Дмитрий Репин возглавлял УИУ РАНХиГС в 2018-2019 годах, являлся самым молодым главой вуза в Екатеринбурге (на момент назначения ему было 34 года). Ранее, в 2011 году, он окончил РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2012-ом защитил кандидатскую диссертацию «Социальные технологии в системе управления трудоустройством выпускников российских учреждений высшего профессионального образования» по специальности «социология управления» в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ), в 2017 году стал доктором социологических наук. До назначения директором вуза господин Репин работал в департаменте развития профессионального образования Минобрнауки России, а затем в различных подразделениях РАНХиГС.

Василий Алексеев