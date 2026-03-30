Чемпион мира готов сойти с дистанции

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен может уйти из гонок по завершении нынешнего сезона. Голландец недоволен тем, какими стали машины после вступления в силу нового технического регламента, и утверждает, что «гонки больше не приносят ему удовольствия». Не в восторге от того, что Международная автомобильная федерация (FIA) превратила машины «Формулы-1» в гибриды, и другие гонщики, но они говорят не об отсутствии удовольствия от вождения, а о том, что новые машины опасны. На состоявшемся в воскресенье Гран-при Японии именно особенность их электрической составляющей чуть было не привела к печальным последствиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен: «Я мог бы махнуть на все рукой, просто получать большие деньги. Но это никогда не было главным для меня, моей страстью всегда были гонки»

Фото: Eugene Hoshiko / AP Макс Ферстаппен: «Я мог бы махнуть на все рукой, просто получать большие деньги. Но это никогда не было главным для меня, моей страстью всегда были гонки»

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Нидерландское издание De Telegraaf сообщило, что Макс Ферстаппен подумывает о том, чтобы уйти из «Формулы-1». Странный, на первый взгляд, шаг для 28-летнего спортсмена, которого многие считают лучшим гонщиком поколения.

De Telegraaf отмечает, что решающими станут ближайшие несколько недель. Речь идет о перерыве, на который «Формула-1» ушла из-за отмены намеченных на апрель гонок на Ближнем Востоке — в Бахрейне и Саудовской Аравии. Ферстаппен, связанный контрактом с Red Bull до 2028 года, рассчитывает, что к началу мая FIA внесет коррективы в технический регламент. В соглашении, как сообщает издание The Race, есть пункт, позволяющий ему уйти досрочно. Чтобы его активировать, в октябре этого года Ферстаппен должен оказаться ниже второго места в чемпионате пилотов. На данный момент он девятый.

О недовольстве машинами образца 2026 года Ферстаппен говорил неоднократно. В последний раз в минувшее воскресенье, после Гран-при Японии. В интервью BBC он повторил тезисы о том, что управление новой машиной не приносит удовольствия.

«Вся их концепция противоестественна,— отметил он.— Это какие-то антигонки». Отвечая на вопрос, думает ли он о завершении карьеры, он сказал: «В какой-то момент задумаюсь. Это не то, чем я хочу заниматься». Гонщик отверг обвинения в том, что его недовольство вызвано тем, что у него медленная машина. «Я же не могу все время доминировать. Я мог бы махнуть на все рукой, просто получать большие деньги. Но это никогда не было главным для меня, моей страстью всегда были собственно гонки»,— заявил голландец, только базовая зарплата которого в прошлом году составила $65 млн.

Ключевая претензия Ферстаппена касается силовой установки машин. FIA решила превратить их в полноценные гибриды с почти равной отдачей от бензиновой и электрической частей.

Это привело к тому, что гонщикам приходится не просто, как они привыкли, ехать как можно быстрее, а заниматься менеджментом, думая о том, где подзарядить батареи, где пустить накопленную энергию в ход. Проблема в том, что аккумуляторы быстро разряжаются, и машина превращается в «овощ».

Свойство машин терять мощность из-за разрядки батарей вызывает недовольство не только Ферстаппена. Да, в команде Mercedes, гонщики которой выиграли все три этапа сезона, довольны всем и ничего менять не хотят. Но вопрос не в том, кто как готов к сезону, а в том, что особенности настроек электрической части силовых установок провоцируют аварии.

Это можно было видеть в Японии. Оливер Берман (Haas) и Франко Колапинто (Alpine) чудом избежали серьезных неприятностей. Колапинто шел в скоростном повороте, батареи у него разрядились, и машина замедлялась. Сзади на скорости 305 км/час ехал Берман, включивший режим «буст» (позволяет кратковременно получить максимальную мощность от силовой установки). Одно наложилось на другое, и перед Берманом, не ожидавшим, что в этом месте трассы будет гораздо более медленная машина (разница скоростей составляла 50 км/час), вырос Alpine соперника. Британец увернулся от контакта, но улетел в отбойник. К счастью, серьезных травм он избежал.

О том, что такое непременно случится, предупреждали до старта чемпионата и гонщики, и боссы команд. «Хорошо, что Оливеру было куда отвернуть. Представьте, что такое случилось бы на городских быстрых трассах — в Баку, Сингапуре, Лас-Вегасе. Там некуда деться»,— сказал гонщик Williams Карлос Сайнс. «Мы говорили о возможности таких сценариев, и вот он реализовался. Проблему нельзя игнорировать»,— добавил руководитель Haas Аяо Комацу. А шеф команды McLaren Андреа Стелла считает, что вопрос корректировки технического регламента должен стать главным. «Мы обязаны обеспечить безопасность гонщиков»,— сказал он.

В FIA в ответ на претензии выпустили заявление, в котором отметили, что «продолжат работу над тем, чтобы добиться наилучшего результата».

«В апреле состоится ряд совещаний по оценке нового регламента и вопросу целесообразности внесения в него усовершенствований»,— пояснили в FIA.

Александр Петров