В Сочи начали подготовку пальм к летнему сезону

В Сочи начались сезонные работы по подготовке зеленых насаждений к летнему периоду. В Центральном районе курорта специалисты приступили к санитарной очистке пальм — одной из характерных составляющих городской среды.

Как сообщили в муниципальном центре управления, в рамках работ проводится удаление сухих и старых листьев. Это необходимо не только для поддержания аккуратного внешнего вида растений, но и для обеспечения комфортного передвижения пешеходов в местах массового посещения. Очистка позволяет устранить нависающие элементы, которые могут создавать неудобства на тротуарах и в общественных пространствах.

Санитарная обработка пальм является частью ежегодного комплекса мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. Такие работы традиционно проводятся весной, накануне начала активного туристического сезона, когда нагрузка на городскую инфраструктуру значительно возрастает.

Ранее отмечалось, что обрезка сухих листьев также влияет на состояние самих растений. Удаление старых элементов способствует улучшению их внешнего состояния и положительно отражается на процессах роста. В частности, подобные мероприятия помогают формированию новых побегов и поддержанию жизнеспособности деревьев.

Параллельно с санитарной очисткой специалисты выполняют и другие сезонные работы. В этот период с теплолюбивых растений, включая пальмы, снимают защитные укрытия, которые использовались в холодное время года для предотвращения повреждений от низких температур.

Озеленение остается важной частью городской среды курорта. По ранее опубликованным данным, на улицах Сочи высажено более 2600 пальм, агав, цитрусовых и других теплолюбивых культур. Их содержание и регулярное обслуживание рассматриваются как ключевой элемент поддержания привлекательного облика города в период высокого туристического спроса.

Мария Удовик