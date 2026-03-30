В Госдуме допустили ответный визит членов Конгресса в Россию через два месяца

Члены Конгресса США могут приехать в Россию примерно через два месяца, допустила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она призвала начать подготовку к визиту.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Светлана Журова

«По крайней мере, (член Палаты представителей Анна Паулина.— “Ъ”) Луна высказала такое пожелание, ряд коллег тоже, я думаю, поддержат (визит конгрессменов в Россию.— “Ъ”)»,— сказала госпожа Журова «Вестям».

Делегация Госдумы совершила визит в Вашингтон 26–27 марта по приглашению Анны Паулины Луны для переговоров с членами Конгресса. В российскую делегацию вошли пять депутатов: Вячеслав Никонов, Светлана Журова, Борис Чернышов, Владимир Исаков и Михаил Делягин.

Во время переговоров американские конгрессмены предложили создать рабочую группу для взаимодействия с российской стороной, рассказала госпожа Журова. «Это может быть 10-12 человек, это такой наш очень оптимистичный прогноз, но все-таки они ее собираются создать, тех, кто хочет разобраться, тех, кто хочет контактировать, тех, кто хочет диалога»,— добавила депутат.

