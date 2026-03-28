Дух Анкориджа добрался до Вашингтона

Делегация Госдумы РФ совершила первый полноценный визит в Вашингтон с 2014 года. Несмотря на статус частной поездки и официальное дистанцирование Госдепартамента, администрация Дональда Трампа де-факто дала зеленый свет этому диалогу, выдав депутатам, находящимся под санкциями, специальные визовые «вейверы». В ходе визита обсуждались не только Украина и стратегическая стабильность, но и возвращение прямых авиарейсов. А обмен подарками — от памятных монет до носков с изображением 47-го президента США — показал, что в отношениях парламентариев двух стран наметилось осторожное, но вполне осязаемое сближение в духе саммита в Анкоридже.

Делегация Госдумы в Вашингтоне — Владимир Исаков (первый слева), Борис Чернышов (второй слева), Михаил Делягин (третий слева), Светлана Журова (четвертая слева), Вячеслав Никонов (пятый слева). В центре — конгрессвумен Анна Паулина Луна

Фото: @RepLuna Делегация Госдумы в Вашингтоне — Владимир Исаков (первый слева), Борис Чернышов (второй слева), Михаил Делягин (третий слева), Светлана Журова (четвертая слева), Вячеслав Никонов (пятый слева). В центре — конгрессвумен Анна Паулина Луна

Фото: @RepLuna

В состав делегации, посетившей Вашингтон с двухдневным визитом 26–27 марта, вошли пять депутатов Госдумы: Вячеслав Никонов, Светлана Журова (оба — «Единая Россия»), Борис Чернышов (ЛДПР), Владимир Исаков (КПРФ) и Михаил Делягин («Справедливая Россия»). Администрация Дональда Трампа де-факто санкционировала переговоры, применив механизм national security waiver (временное исключение из санкционных списков в интересах национальной безопасности). Благодаря разовому снятию ограничений парламентарии, находящиеся под санкциями, смогли легально въехать в США.

Официально Госдепартамент классифицировал поездку как «частный визит законодателей» (private legislative travel), что позволяло исполнительной власти США формально дистанцироваться от диалога, сохраняя при этом контроль над процессом.

Этот визит стал первой полноценной миссией российских парламентариев в Вашингтон за 12 лет. Депутаты встречались со своими коллегами, представителями администрации и учеными в Институте мира США (USIP), а не в самом Конгрессе. Но на Капитолийском холме россияне тоже побывали: роль экскурсовода сыграла конгрессвумен Анна Паулина Луна, официально выступившая в качестве приглашающей стороны для российской делегации. По итогам встреч американцы подарили российским депутатам памятные монеты и носки с изображением Трампа, что наделало немало шума в соцсетях.

Подводя итоги визита на пресс-конференции в российском посольстве, глава делегации Вячеслав Никонов назвал его историческим, поскольку он «состоялся впервые за долгое время». По его словам, в Конгрессе США планируется создание рабочей группы по связям с Госдумой и Федеральным собранием в целом, а в течение нескольких месяцев можно ожидать визита американской делегации в Россию по приглашению Думы.

«На мой взгляд, это прогресс. Его, конечно, не стоит переоценивать, но и недооценивать тоже нельзя,— отметил Вячеслав Никонов.— Были дискуссии о том, жив ли дух Анкориджа. Мне представляется, что он, безусловно, жив».

Результаты этих обсуждений он оценивать не стал: «Нужно дождаться, когда будут приниматься соответствующие решения: во-первых, не торопить события, во-вторых, чтобы не сглазить». Но дело не только в суеверии, добавил единоросс: «И в Соединенных Штатах, и в нашей стране есть немало людей, которым не нравится… наметившееся сближение, пока еще далекое, но все равно сближение».

Господин Никонов не уточнил, кто именно участвовал во встречах с американской стороны, поскольку они «проходили в закрытом формате». Одними из главных, по его словам, стали темы, связанные с Украиной и процессом урегулирования с участием США.

Помимо этого, обсуждались развитие экономических связей, движение по отмене разного рода ограничений и санкций, восстановление прямых авиаперелетов, вопрос замороженной в США российской собственности, участие России в следующей Олимпиаде в США.

Депутат призвал не ждать от визита «каких-то судьбоносных прорывов», но выразил надежду на «частичные послабления».

Ведь в Белом доме, по его мнению, работают люди, которые рассуждают с практической точки зрения: они понимают, что все санкции быстро снять невозможно, но есть ограничения, включая отсутствие прямого авиасообщения, которые наносят урон американской экономике.

Затрагивались в ходе визита и вопросы стратегической стабильности. Как напомнил Вячеслав Никонов, США считают, что «вся эта система договоров, которая существовала в области контроля над вооружениями, в целом устарела». Администрация США заинтересована в том, чтобы сделать процесс переговоров по этим вопросам всесторонним и глубоким, включив в него Китай; Россия же хотела бы видеть за столом переговоров европейских коллег. Но поскольку этот процесс затрагивает многих игроков, «вряд ли можно надеяться, что эта американская формула в ближайшее время будет реализована», отметил депутат.

Отвечая на вопрос “Ъ”, почему с американской стороны в переговорах не участвовало руководство Конгресса, господин Никонов пояснил: «Диалог ведется с теми, кто хочет вести диалог. Ясно, что в Конгрессе представлены разные политические силы и в подавляющем большинстве это те политические силы, которые стоя приветствовали Зеленского… Это превалирующее настроение в Конгрессе. В этих условиях вряд ли стоит ожидать, что его руководство на уровне спикера может безболезненно для себя предпринимать шаги по сближению с нашей страной».

Тем не менее на встречах присутствовали достаточно авторитетные конгрессмены, подчеркнул глава российской делегации. Их имен он называть не стал, но заметил, что «некоторые из участников встречи уже запостили соответствующие фотографии… где назвали и других».

Действительно, изначально американские парламентарии попросили провести встречи без участия прессы, и российская сторона к этой просьбе отнеслась с пониманием. Но тайну раскрыли сами же законодатели США, опубликовав в соцсетях совместные фотографии. На них оказались республиканцы Энди Оглс, Эли Крейн, Деррик Ван Орден и даже один демократ — Висенте Гонсалес из Техаса. «Причем я думаю, что они это сделали откровенно, осознавая все политические риски для себя лично»,— указал Вячеслав Никонов.

Без критики американских переговорщиков со стороны их коллег действительно не обошлось. Так, высокопоставленный член комитета по иностранным делам Энди Барр подчеркнул, что Россия официально считается противником США, и выразил недоумение по поводу целей подобных контактов.

А старший член комитета по иностранным делам Джо Уилсон счел поведение Анны Паулины Луны неэтичным и предложил определиться, на чьей она стороне.

Сама госпожа Луна ранее поясняла журналистам, что у Конгресса есть «одно обязательство — наладить коммуникацию, способствовать диалогу, особенно с одной из величайших ядерных сверхдержав мира, которую, как правило, принято считать противником».

В свою очередь, Деррик Ван Орден, республиканец от Висконсина, ветеран «морских котиков» и член комитета по делам вооруженных сил, заявил, что целью встречи с россиянами было донести единый «сигнал о мире». По его словам, российская сторона тоже выразила желание прекратить конфликт на Украине, хотя и без конкретики. Оценивая шансы на урегулирование, политик отметил, что «путь в тысячу миль начинается с первого шага», подчеркнув важность налаживания контакта перед выдвижением условий.

В то же время Вячеслав Никонов призвал не рассматривать усилия Анны Паулины Луны по организации этого визита как частную инициативу: «Она является человеком, очень близким к президенту Трампу и вице-президенту Вэнсу. То есть она входит в достаточно узкий круг тех парламентариев, на которых, собственно, опирается нынешняя американская администрация… Более того, я неоднократно слышал, что она одна из восходящих фигур, которые могут играть большую роль и в дальнейшем. Очевидно, что за этим стоит определенная политическая воля».

Екатерина Мур, Вашингтон