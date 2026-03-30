В Евросоюзе не увидели рисков в падении украинских беспилотников в странах ЕС

Еврокомиссия (ЕК) полагает, что падающие в странах Евросоюза украинские беспилотники «не представляют никаких рисков» для стран блока. Об этом заявил заместитель главного спикера ЕК Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Так он прокомментировал падение украинских беспилотников на территорию Финляндии в минувшие выходные.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что в его ведомстве осведомлены о случившемся. «Мы, безусловно, крайне обеспокоены этими вторжениями беспилотников»,— сказал он (цитата по «Украинской правде»). Ведущий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Анитта Хиппер заявила: «Даже когда беспилотники пролетают над странами-членами ЕС, главным виновником здесь является Россия. Без России этого бы не произошло».

На территорию Финляндии впервые с начала конфликта залетели два дрона. Минобороны страны заявило, что как минимум один из них был опознан как украинский. В МИД Украины заявили, что дроны не были направлены на страну. Там назвали падение БПЛА результатом вероятного вмешательства России.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинские дроны летают все шире».

Анастасия Домбицкая