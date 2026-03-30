Украина назвала Россию ответственной за падение своих дронов в Финляндии

В Киеве принесли извинения Хельсинки за крушение двух украинских беспилотников на юге Финляндии в минувшие выходные, сообщает «РБК-Украина». Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что дроны не были направлены в сторону этой страны. Он назвал произошедшее результатом защиты России от удара.

«Можем утвердительно сказать, что ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись. Наиболее вероятной причиной является отклонение российскими системами РЭБ»,— заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (цитата по РБК-Украина).

Утром 29 марта на юго-востоке Финляндии упали несколько беспилотников. Никто не пострадал. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что дроны были украинскими. Позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Анастасия Домбицкая