Финляндия подтвердила принадлежность одного из упавших в стране дронов ВСУ

Власти Финляндии подтвердили, что один из беспилотников, проникших в воздушное пространство страны, принадлежит ВСУ. По данным финских ВВС, это Ан-196. Информация о втором дроне выясняется, передает Yle.

Два беспилотника упали около города Коувола утром 29 марта, сообщал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Премьер-министр Петтери Орпо предположил, что оба дрона принадлежат Украине. Минобороны Финляндии начало расследование.

Позже полиция сообщила еще об одном неизвестном дроне, который приземлился на лед в море в районе города Эспоо. Район оцепили, полиция начала проверку. Власти призвали жителей избегать этого района.