Ставка на здоровье

Власти не поддержали предложенное отраслевым союзом резкое снижение и установление дифференцированного акциза на жидкости для вейпов. Высокие ставки призваны решить задачу по снижению потребления в России никотинсодержащей продукции. Но число курильщиков остается стабильным, а сборы акциза сократились в 2025 году в 2,5 раза. Более того, 60–80% жидкостей сейчас реализуются нелегально.

Минфин не поддержал предложение о существенном снижении и установлении дифференцированной ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Это следует из ответа министерства на обращение Национального союза потребителей никотина (НСПН). Копия документа есть у “Ъ”. В Минфине на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В НСПН пояснили, что рассчитывают на дальнейший диалог с властями.

Ставка акциза на жидкости для ЭСДН остается предметом дискуссий с 2024 года, когда показатель был повышен сразу на 110%, до 42 руб. за 1 мл. В 2025 и 2026 годах значение индексировалось, но уже не так существенно: сейчас оно составляет 49 руб. за 1 мл. В декабре 2025 года НСПН обратился к властям, предложив варьировать акциз на жидкости в зависимости от содержания в них никотина: для безникотиновых смесей акциз установить на уровне 2,2 руб. за 1 мл продукции, с уровнем никотина до 10 мг на 1 мл — 4,3 руб., более 10 мг — 6,4 руб.

В обоснование своей позиции НСПН указывал, что 1 мл жидкости для ЭСДН по содержанию никотина эквивалентен трем сигаретам, но акциз на него на 367% выше.

Минфин обращает внимание на то, что изначально повышение ставок на жидкости для ЭСДН было реализовано в рамках госполитики по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции. В дальнейшем вопрос снижения ставки акциза на жидкости для ЭСДН должен рассматриваться с учетом этих задач, считают в министерстве.

Несмотря на рост акциза на жидкости для ЭСДН, его сбор сокращается. В 2023 году сумма поступлений от импортной продукции (90% от общего объема) составила 5,7 млрд руб., в 2024 году, с ростом ставки, значение увеличилось на 91,2%, до 10,9 млрд руб. Но уже по итогам 2025 года объем ожидаемых поступлений снизится в 2,5 раза, до 4,3 млрд руб., следует из данных Минфина. Первоначально власти рассчитывали на постоянный рост поступлений, но уже летом 2025 года стало очевидно, что прогноз не сбудется (см. “Ъ” от 29 августа 2025 года).

Руководитель консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов связывает тенденцию с уходом части бизнеса в тень: из-за резкого роста ставки легальная продажа жидкостей стала неконкурентной. Согласно его оценкам, нелегально сейчас продается от 60% до 80% жидкостей для ЭСДН и самих устройств. На числе потребителей налоговая политика не сказывается. Господин Федотов говорит, что этот показатель уже несколько лет стабилен. Многоразовыми ЭСДН и жидкостями для них постоянно пользуются 3,5 млн человек, одноразовыми — около 6 млн.

18,5 процента составляет распространенность курения среди россиян старше 15 лет, по данным Росстата.

Представитель НСПН Дмитрий Владимиров считает, что сохранить легальный рынок позволит только ставка в 5–8 руб. за 1 мл продукции. Пока нелегальный оборот, по его мнению, продолжит расти, способствуя постепенной утрате контроля над этим рынком. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание на то, что для решения задачи по снижению потребления никотинсодержащей продукции необходимо в первую очередь выстроить систему мониторинга продаж. Высокий уровень акцизов к этому не приводит, полагает он.

Минфин в своем ответе на обращение НСПН подчеркивает, что федеральные власти сейчас реализуют комплекс мер по борьбе с нелегальным импортом на рынке ЭСДН. Это в том числе лицензирование производства, поставок и розничной торговли, маркировка продукции, повышение ответственности, наделение Росалкогольтабакконтроля полномочиями по запрету оборота нелегальной продукции и т. д.

