«Ведомости»: Госкомиссия поддержала полный запрет вейпов в России

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу полного запрета производства, импорта и оборота в России электронных сигарет и вейпов, а также жидкостей для них. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника.

Один из собеседников газеты пояснил, что после решения Госкомиссии последует разработка законопроекта. Он уточнил, что в большинстве случаев согласованные Госкомиссией инициативы принимаются.

Другой источник рассказал, что изначально на заседании планировалось обсудить усиление проверок производителей и продавцов электронных сигарет. Во время встречи к решению о полном запрете вейпов пришли все участники Госкомиссии.

С 1 марта запрет на продажу электронных сигарет и вейпов действует в Пермском крае. Власти Вологодской области сообщали о планах закрыть все торговые точки с вейп-продукцией.

