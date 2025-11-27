Пермский край первым в России запретил продажу вейпов

В Пермском крае впервые в стране будет введен запрет на продажу вейпов. Соответствующий законопроект, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, приняли депутаты Законодательного собрания региона.

«С 1 марта 2026 года в Прикамье будет запрещена продажа вейпов», — сообщили в пресс-службе парламента.

За нарушение закона предусмотрены штрафы. Должностные лица будут платить от 15 до 20 тыс. рублей, юридические лица — от 50 до 100 тыс. рублей.