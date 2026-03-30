Выручка сельхозотрасли Сочи к 2035 году может вырасти в 39 раз

Совокупная выручка сельскохозяйственной отрасли Сочи к 2035 году может достигнуть 15 млрд руб., увеличившись почти в 39,5 раза по сравнению с уровнем 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Народный фермер Кубани» со ссылкой на «Производственную сельскохозяйственную фермерскую программу импортозамещения и продовольственной безопасности города-курорта Сочи».

Программа предусматривает сокращение доли импортной субтропической продукции до 40%. Ее разработкой занимаются профильные отраслевые объединения, включая союз фермеров и специализированную академию, ориентированную на развитие субтропического сельского хозяйства, сообщает ДГ.

Как отмечают представители отрасли, природно-климатические условия Сочи позволяют выращивать широкий спектр культур, включая чай, хурму, инжир, цитрусовые и фейхоа. При этом реализация потенциала требует системного подхода и комплексной поддержки на различных уровнях.

В ближайшие два года планируется закладка новых садов. Уже сформирован посадочный фонд в объеме около 240 тыс. саженцев. К 2035 году этот показатель может увеличиться до 3,35 млн единиц, что соответствует росту более чем в 14 раз.

По оценкам участников рынка, при условии государственной поддержки сочинские производители смогут занять до 40% российского сегмента продукции, которая традиционно импортируется.

«Ъ-Сочи» писал, что стоимость создания одного гектара чайных плантаций в Краснодарском крае может достигать около 50 млн руб. В расчет включены не только первоначальные инвестиции, но и расходы на дальнейший уход за растениями в течение нескольких лет.

Мария Удовик