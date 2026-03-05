Создание гектара чайной плантации в Сочи оценили в 50 млн рублей

Стоимость создания одного гектара чайных плантаций в Краснодарском крае может достигать около 50 млн руб. Такую оценку в разговоре с «Экспертом Юг» привел глава крестьянско-фермерского хозяйства «Черноморский чай» Егор Матчак. По его словам, в расчет включены не только первоначальные инвестиции, но и расходы на дальнейший уход за растениями в течение нескольких лет.

Фермер пояснил, что основные финансовые вложения приходятся на первый год реализации проекта. Однако после закладки плантации аграрии продолжают нести значительные расходы еще в течение пяти лет. В этот период специалисты проводят регулярную прополку, формируют кусты, обеспечивают полив растений и заменяют саженцы, которые не прижились. По словам Егора Матчака, суммарные затраты на весь этот цикл работ и формируют итоговую стоимость примерно в 50 млн руб. на один гектар.

Существенная часть инвестиций приходится на подготовительный этап. Специалисты расчищают заросшие участки, выкорчевывают старые кустарники, проводят подготовку почвы и организуют выращивание посадочного материала. После этого аграрии высаживают саженцы и начинают длительный период ухода за плантацией, поскольку полноценная урожайность достигается только спустя несколько лет.

Глава фермерского хозяйства отметил, что столь масштабные вложения значительно повышают инвестиционные риски для частных предпринимателей. По его мнению, развитие отрасли требует системной государственной поддержки. Он пояснил, что аналогичные механизмы субсидирования уже действуют в отношении виноградопригодных земель и подобные меры могли бы стимулировать развитие чайного производства. При этом фермер подчеркнул, что инвесторы также учитывают нестабильность, связанную с использованием земельных участков.

По оценкам представителей отрасли, чайное производство в Сочи в последние годы переживает сложный период. Исторически площадь чайных плантаций на курорте достигала примерно 2,5 тыс. гектаров. Однако сегодня активно используется лишь около 400 гектаров. Значительная часть бывших сельскохозяйственных территорий оказалась заброшенной: некоторые плантации заросли лесом, другие перевели в иные категории земель.

Сокращение площадей напрямую отражается на объемах производства сырья. Если в 2022 году аграрии собрали около 447 тонн чайного листа, то к 2025 году этот показатель снизился до 262 тонн. Участники рынка отмечают, что без новых инвестиций и восстановления плантаций отрасли будет сложно вернуться к прежним объемам производства.

Мария Удовик