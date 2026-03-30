Число ветеранов СВО на подготовительных факультетах вузов выросло на 20% с 2022 года

В 2025 году на подготовительные факультеты российских вузов поступили 1,6 тыс. участников СВО, что на 20% больше показателя 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства науки и высшего образования. Всего правом на обучение воспользовались 1619 военнослужащих.

Министерство ежегодно выделяет 2000 бюджетных мест на подготовительных факультетах. Прием ведется круглый год, обучение строится по индивидуальным планам и не привязано к срокам приемной кампании. В 391 вузе действуют меры адаптации к образовательному процессу: кураторство, психологическое сопровождение, индивидуальные консультации и возможность гибкого графика. В 2026 году 69 человек оформили академический отпуск из-за прохождения службы.

С декабря 2022 года участники СВО и их дети поступают в вузы по отдельной квоте не менее 10% бюджетных мест. На 2025/26 учебный год ее объем составил 53,8 тыс. мест, зачислены 28,7 тыс. человек, заполняемость достигла 53%.