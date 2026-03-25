В 2025 году в вузы поступило в 1,6 раза больше участников СВО

В 2025 году в российские университеты на бюджетные места было зачислено 4217 участников специальной военной операции (СВО), что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Минобрнауки. Еще в 1,6 раза — до 18,9 тыс. человек — увеличилось число принятых на обучение детей бойцов.

По отдельной квоте в вузы могут поступить участники СВО, их дети, Герои России, граждане с тремя орденами Мужества, а также дети медработников, погибших от COVID-19. Общий объем отдельной квоты на 2025/26 учебный год с учетом перераспределения незаполненных мест из особой квоты (для инвалидов и детей-сирот) составил 53,8 тыс. мест. По ней в вузы зачислено 28,7 тыс. человек, заполняемость квоты достигла 53%. Годом ранее при объеме 50,5 тыс. мест по квоте учиться поступили около 16,1 тыс. абитуриентов, или 32%.

Из принятых в 2025 году ветеранов боевых действий большинство — 2,3 тыс. человек (55%) — выбрали заочную форму обучения. Очно учатся 1,2 тыс. (28%), еще 707 (17%) — очно-заочно. Наибольшее число участников СВО поступило в вузы Саратовской области (381), Москвы (346) и Ростовской области (207), ЛНР (153), Свердловской области (123) и Хабаровского края (122).