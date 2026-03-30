Мэрия Ярославля изъяла у собственников квартиры во взорвавшемся доме на Батова

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд девяти квартир в доме № 5, корпус 2, на улице Батова и земельного участка под домом площадью 3,8 тыс. кв. м. Документ был подписан 26 марта и уже вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В августе 2020 года в указанном доме произошел взрыв газа, в результате чего дом был признан аварийным и подлежащим сносу. 120 семей лишились жилья. Пострадавшим были выделены средства для покупки нового жилья.

Однако 10 семей отказались от выплат из-за того, что стоимость кв. м, предлагаемого мэрией, была значительно ниже реальной. В 2025 году в мэрии сообщили о компромиссе с жильцами. Им были предложены квартиры в строящемся доме на улице Большой Донской в Красноперекопском районе.

В 2025 году суд по иску прокуратуры обязал мэрию в течение года предоставить жилье или выплатить компенсации собственникам оставшихся квартир.

Алла Чижова