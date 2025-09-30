Суд обязал мэрию Ярославля расселить дом на Батова

В Ярославле суд обязал мэрию в течение года предоставить жилье или выплатить компенсации собственникам десяти квартир многоквартирного дома на улице Батова, где взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 августа 2020 года в доме произошел взрыв газа, в результате чего дом был признан аварийным, а 120 семей лишились жилья. Пострадавшим были выделены средства для покупки нового жилья. Однако 10 семей отказались от выплат из-за того, что стоимость кв.м, предлагаемого мэрией, была значительно ниже реальной.

Срок расселения аварийного дома — до 2021 года. Но до настоящего момента собственники 10 квартир не получили ни жилое помещение, ни компенсацию.

Прокурор Ярославля обратился в суд с требованием обязать мэрию изъять жилые помещения и участок под МКД с выплатой возмещения или предоставления иного жилья. Суд иск удовлетворил, с решением не согласилась мэрия и обжаловала его в областном суде, где интересы жильцов уже лично представлял прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

«Возражая против удовлетворения апелляционной жалобы мэрии Ярославля, прокурор области отметил, что длительное непринятие органом местного самоуправления должных мер к расселению многоквартирного дома приводит к невозможности решения вопроса о его сносе и негативным образом сказывается на внешнем облике города»,— сообщили в прокуратуре.

Судебная коллегия оставила ранее принятое решение без изменений, а апелляцию — без удовлетворения, оно вступило в силу. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что власти Ярославля намерены решить вопрос путем предоставления жилых площадей в строящемся доме на улице Большой Донской в Красноперекопском районе.

Алла Чижова