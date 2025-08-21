Мэрия Ярославля: решен вопрос с расселением дома на Батова

Десять квартир дома на улице Батова, где взорвался газ, расселят в 2025 году. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 августа 2020 года в Ярославле в доме на улице Батова произошел взрыв газа, в результате чего дом был признан аварийным и 120 семей лишились жилья. Пострадавшим были выделены средства для покупки нового жилья. Однако 10 семей отказались от выплат из-за того, что стоимость кв.м., предлагаемого мэрией, была значительно ниже реальной.

«Мэрия Ярославля на протяжении пяти лет извещала данных граждан об указанных мерах, о порядке их предоставления и сроке завершения выплат. Но граждан не устраивали все предложенные ранее варианты. Компромиссом стало предоставление жилых площадей в строящемся доме на улице Большой Донской в Красноперекопском районе. Уже в этом году 10 семей получат ключи от новых квартир»,— говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что договор о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы Большой Донской в Ярославле планировали заключить с ООО «Специализированный застройщик "Светлояр"». Согласно проекту договора, застройщик за свой счет должен расселить 10 жилых помещений, расположенных в доме на Батова.

Алла Чижова