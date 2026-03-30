На Ставрополье за два года ранняя неонатальная смертность снизилась в 2,5 раза

По итогам двух лет в Ставропольском крае ранняя неонатальная смертность снизилась в 2,5 раза. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Комплексный подход к диагностике и лечению принес результаты и в снижении заболеваемости новорожденных. В прошлом году специалисты зафиксировали уменьшение случаев аспирационних синдромов, гипоксии и асфиксии при рождении, а также респираторного дистресс-синдрома. В течение года в регионе не было ни одного случая смерти от гемолитической болезни новорожденных.

Сейчас из тысячи родившихся детей 999 возвращаются домой здоровыми.

