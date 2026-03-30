Россия заявила протест Британии из-за шпиона в посольстве

В МИД РФ объяснили, что вызвали британского дипломата Дейни Долакии из-за шпиона в посольстве. Представителю королевства выразили протест из-за того, что их сотрудник указал о себе заведомо ложные сведения при получении разрешения на въезд в Россию.

Янсе Джерардус

Янсе Джерардус

«Российскими компетентными органами получены также сведения, указывающие на принадлежность этого сотрудника к спецслужбам Великобритании, и выявлены признаки проведения им разведывательно-подрывной работы на территории нашей страны»,— добавили в МИД.

Сегодня в ФСБ сообщили о лишении аккредитации британского дипломата Янсе Джерардуса — его подозревают в том, что он пытался собирать чувствительную информацию во время неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики. Второй секретарь британского посольства должен покинуть РФ в течение двух недель. ФСБ призвала россиян не общаться с британскими дипломатами.

