ФСБ: британский шпион под видом дипломата собирал данные об экономике России

Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Джерардус вел разведывательную деятельность. Он пытался получить информацию о состоянии российской экономики. Об этом заявили в ФСБ.

Янсе Джерардус

Согласно сообщению Центра общественных связей ведомства, при въезде в РФ Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус 1996 года рождения «намеренно указал ложные данные». Затем «в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики» он предпринимал «попытки получения чувствительной информации».

Дипломат лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, добавили в ФСБ.