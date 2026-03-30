ФСБ: британский шпион под видом дипломата собирал данные об экономике России
Второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Джерардус вел разведывательную деятельность. Он пытался получить информацию о состоянии российской экономики. Об этом заявили в ФСБ.
Согласно сообщению Центра общественных связей ведомства, при въезде в РФ Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус 1996 года рождения «намеренно указал ложные данные». Затем «в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики» он предпринимал «попытки получения чувствительной информации».
Дипломат лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок, добавили в ФСБ.