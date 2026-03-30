Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД России

Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия утром 30 марта была вызвана в МИД РФ. Она пробыла внутри 15 минут, после чего покинула здание ведомства, не став отвечать на многочисленные вопросы российских СМИ, пишут «РИА Новости» и ТАСС. Во внешнеполитическом ведомстве не сообщили причину вызова британского дипломата.

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия

Фото: gov.uk Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия

Ранее в ФСБ сообщили о лишении аккредитации британского дипломата Янсе Джерардуса. Второй секретарь британского посольства должен покинуть РФ в течение двух недель.

В ФСБ уточнили, что спецслужбы выявили признаки проведения дипломатом «разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации». Сообщается о попытках получения чувствительной информации во время неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики.

Анастасия Домбицкая