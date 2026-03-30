ФСБ попросила россиян не общаться с британскими дипломатами

После разоблачения сотрудниками ФСБ разведчика в британском посольстве Центр общественных связей (ЦОС) ведомства распространил предостережение для соотечественников. В спецслужбе посоветовали россиянам воздержаться от контактов с британскими дипломатами под угрозой уголовной ответственности.

По данным ФСБ, второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Джерардус добивался «неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики» и таким образом предпринимал «попытки получения чувствительной информации». Дипломату аннулировали аккредитацию, ему предписано покинуть Россию.

Гражданам России рекомендовано «во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности», воздержаться от не согласованных с МИД РФ встреч с британскими дипломатами, указано в заявлении ЦОС. Там подчеркнули, что «под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб».