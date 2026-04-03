С автодомом по галактике

Путешествие в домах на колесах — распространенный вид отдыха на Западе на протяжении многих десятков лет. Рост популярности внутреннего туризма увеличивает интерес к подобному времяпрепровождению и в России. Однако текущая экономическая и внешнеполитическая ситуация, а также несовершенство государственного регулирования этой отрасли пока не дают ей полноценно развиваться. В проблемах, с которыми сталкивается рынок, разбирался «Ъ-Review».

Рынок на перепутье

По разным подсчетам, в России в настоящее время насчитывается около 30–32 тыс. владельцев домов на колесах. В их число входят как собственники передвижного жилья на базе автомобильных шасси, так и обладатели кемперов или караванов — оборудованных для проживания прицепов. Более точную статистику привести сложно, так как помимо серийно производимых автодомов существуют так называемые венлайфы — дома на основе микроавтобусов и фургонов, создаваемые в том числе в кустарных условиях или для личного пользования.

В аналитической компании Tebiz Group подсчитали, что примерно 42% рынка приходится на кемперы. Еще 35,5% составляют дома на колесах класса С (средние автодома на шасси грузовика или автобуса массой от 3,5 до 7,5 тонны). Автодома класса B (компактные фургоны или микроавтобусы массой до 3,5 тонны) занимают долю в 12%, но набирают популярность, особенно среди молодежи. На остальные разновидности приходится около 10% рынка.

Российский сегмент автодомов серьезно уступает западному, где счет такой техники идет на сотни тысяч. Во Франции, Германии, США по дорогам ездят 10–11 млн подобных транспортных средств. В то же время эксперты говорят о перспективности данного рынка, хотя и расходятся в оценках его нынешнего состояния. «Уже четыре года подряд, со времени окончания пандемии, идет стабильный рост рынка на 10–15% ежегодно»,— отмечает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА), член Международной федерации кемпингов и караванинга Андрей Артюхов.

В свою очередь, в Tebiz Group сообщили, что по итогам 2025 года сегмент автодомов продемонстрировал отрицательную динамику: объем рынка в натуральном выражении сократился на 22,6%, с 2,7 тыс. в 2024 году до 2,1 тыс. штук.

Выручка упала с 6,05 млрд до 4,94 млрд руб. «Мы росли до 2023 года включительно. В 2022 и 2023 годах был пик роста, но затем пошел очень существенный спад. Если в 2022 году мы реализовали 20 машин, то в 2025-м — всего 3»,— говорит учредитель компании по продаже и аренде автодомов «Трэвэл Карз» Александр Срибный.

Границы удвоили ценник

Серьезным ударом для рынка стали западные санкции, делающие крайне затруднительными покупку автодомов за границей, их доставку и последующее растаможивание в России, а также стремительный рост ставок утилизационного сбора. Все это привело к резкому подорожанию данного вида транспорта. «В итоге получается ситуация, что если в Германии трехлетний автодом стоит, допустим, €50 тыс., то в России его цена вырастет еще на €50–60 тыс. А новый автодом стоимостью €100 тыс. в России обойдется уже в €200 тыс.»,— говорит господин Срибный.

Продавцы уже научились обходить ограничения, однако это удорожает стоимость. Вместе с тем господин Артюхов отмечает, что в России есть много клиентов, готовых выложить за дома на колесах даже такие суммы. «Есть даже своя ниша автодомов премиум-класса от 15 млн до 35 млн руб. И эта ниша держит позицию — ежегодно продается несколько машин такого ценового диапазона»,— уточняет он.

Эксперты отмечают появление на рынке автодомов китайских производителей, но предупреждают, что их покупка сопряжена с большим количеством сложностей, начиная от проблем с поиском запчастей и комплектующих и заканчивая несоответствием категорий прав, которые нужны для управления автомобилями в РФ и КНР. В Китае наиболее распространены водительские удостоверения категории С1, позволяющие управлять автомобилями массой до 4,5 тонны, и местные производители ориентируются именно на эту характеристику. В России же самые популярные права категории B дают возможность водить машины массой не более 3,5 тонны, а для всего, что тяжелее, требуется отдельная категория.

Наш ответ дефициту

На фоне сложностей с импортом автодомов рынок активно осваивают отечественные компании. По данным Tebiz Group, в 2025 году в России объем внутреннего производства составил 2 тыс. единиц, а импортировали всего лишь 68 домов на колесах.

По словам господина Артюхова, в прошлом году в России было выпущено около 1,7 тыс. автодомов и прицепов. При этом он оговаривается, что эта статистика неполная. «Не все производители афишируют объемы своего производства. К тому же на рынке много мелких предприятий, которые переоборудуют 5–15 условных “Газелей” в год под конкретные пожелания клиента»,— поясняет эксперт.

Наиболее перспективным направлением в бизнесе по производству автодомов в России являются именно кемперы.

По данным господина Артюхова, в настоящее время до 80% всех кемперов в России — отечественного производства. «В этом сегменте появляются новые компании, а те, кто работает уже давно, даже думают о расширении производства. Речь, например, о полноприводных прицепах, которые делаются в России. Причем их качество даже лучше, чем у признанных лидеров из Австралии и Новой Зеландии. У некоторых компаний даже не хватает оборотных средств и производственных мощностей для удовлетворения уже имеющегося спроса, настолько их внедорожные прицепы популярны»,— говорит эксперт.

В отсутствие развитой инфраструктуры для путешествий с автодомами наибольшим спросом пользуются внедорожные караваны. Эксперты отмечают, что предназначенные для ровных асфальтированных дорог европейские кемперы в российских реалиях без доработок непрактичны.

В целом отечественный бизнес мог бы предложить достойную альтернативу и домам на базе автомобильных шасси, но здесь есть свои сложности, не последняя из которых — госрегулирование. «Иностранные шасси имеют сертификат одобрения типа транспортного средства. Но на новые, ранее не сертифицированные в России модели получить его без участия производителей крайне сложно, а они ушли с нашего рынка»,— объясняет господин Срибный.

По его словам, в России предпринимались попытки сделать автодом на базе отечественной «Газели Next». «Но когда покупатели узнают, что это обойдется им в сумму от 5 млн руб. и выше, они к этому не готовы. 3–4 млн руб. они бы заплатили, но такие ценники нереальны, потому что все оборудование, начиная от отопления и аккумуляторов и заканчивая окнами и люками,— импортное»,— продолжает эксперт.

В свою очередь, господин Артюхов подтверждает, что ценники на автодома на основе отечественного шасси начинаются от 5 млн руб. За что-то более комфортное и укомплектованное придется выложить 7–9 млн руб., что уже равно по стоимости трех-пятилетней машине европейского производства с продуманной и годами проверенной инженерией. При этом он подчеркивает, что российские производители в состоянии самостоятельно изготовлять любые комплектующие для подобной техники. «У нас локализация производства практически 99%, мы все делаем в России — и большинство вещей даже лучше, чем в Европе и Америке»,— говорит эксперт.

По его словам, главная проблема связана именно с нежеланием изготовителей шасси сотрудничать с производителями автодомов и поставлять им свою продукцию на льготных условиях или с отсрочкой платежа, чтобы тем самым позволить избежать кассового разрыва между получением заказа на автодом и его передачей клиенту.

«В конце августа в Дюссельдорфе проходит большая выставка, на которой производители собирают заказы на новую линейку автодомов, а к весне они их выдают покупателю. Там Fiat и Ford привозят им шасси на понятных условиях, с отсрочкой платежа, по специальным ценам, и производители автодомов имеют возможность нормально работать. У нас же заставляют закупать шасси на свой страх и риск и на их базе что-то делать, но сейчас у людей нет таких свободных средств и никто не готов выстраивать бизнес таким образом»,— поясняет господин Артюхов.

Желания и возможности

Участники рынка сходятся во мнении, что интерес к путешествиям в автодомах в России стабильно растет. «Наш бизнес носит сезонный характер, и к весне нам даже приходится набирать дополнительных людей, чтобы принимать звонки. Другое дело, что далеко не все потенциальные клиенты дойдут до заключения договора, потому что цены на рынке в настоящее время абсолютно не соответствуют ожиданиям. При этом богатые люди, которые могут потратить такие деньги, никуда не делись»,— говорит господин Срибный.

«Спрос большой. По некоторым моделям есть даже лист ожидания на несколько месяцев, то есть производственных мощностей, чтобы удовлетворить весь спрос, не хватает. В конце мая в Коломне пройдет очередная выставка для караванеров и автопутешественников Caravanex, и изготовителям туда даже привезти нечего. На складах ничего нет, все сразу уходит потребителю»,— комментирует господин Артюхов.

При этом в Tebiz Group полагают, что продажи автодомов в текущем году в лучшем случае останутся на текущем уровне, а возможно, продолжат сокращаться (прогноз — от 2 тыс. до 2,1 тыс. единиц). Аналитики отмечают, что также развитию отрасли мешают волатильность рубля, инфляция, удорожание логистики и высокие процентные ставки по кредитам.

Съемное жилье

В такой ситуации растет спрос на аренду автодомов вместо их покупки. В настоящее время в России зарегистрировано более 100 компаний, предоставляющих подобные услуги, рассказали в Tebiz Group. Среди них — и сами производители кемперов.

В среднем цены на аренду прицепов колеблются от 3 тыс. до 9 тыс. руб., а автодомов — от 17 тыс. до 45 тыс. руб. в сутки.

Спрос на аренду такой техники растет не только среди россиян, но и среди иностранных туристов. «Недавно туристы из Вьетнама интересовались, какое количество домов мы можем предоставить одновременно для путешествия по Золотому кольцу и Карелии. Найти пять-шесть свободных машин по цене от 20 тыс. до 50 тыс. руб. на летний период нам было уже сложно»,— делится своим опытом господин Артюхов.

У частных лиц цены на аренду могут быть гораздо ниже, вплоть до 10 тыс. руб. в сутки, но обращаться к ним эксперты не рекомендуют. Они объясняют, что, как правило, за такие деньги предлагаются кустарно переделанные в автодома автомобили без должного уровня комфорта и эргономики, а также с высокими рисками поломки из-за некачественного обслуживания.

В целом проблем с обслуживанием автодомов в России нет. Количество компаний по производству и продаже запчастей, а также по сервисному обслуживанию такой техники растет, причем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. Хозяева многих из них имеют личный опыт владения домами на колесах.

«Сервисов уже достаточно, и мы сами проводим их сертификацию в рамках НСПКА. В составе этого союза есть даже департамент по комплексному сервисному обслуживанию автодомов и прицепов. Он проводит сертификацию всех переделок, объясняет, как их проводить правильно. Например, важные узлы, такие как электрика и газовое оборудование, должны покупаться у сертифицированных компаний, которые продают это оборудование уже блоками. Достаточно вставить блок с газовым баллоном или кухонной плитой в машину, и все»,— говорит господин Артюхов.

Поддержка на перспективу

По прогнозу Tebiz Group, к 2035 году рынок автодомов в России может вырасти до 3,5 тыс. машин в год. Однако для этого требуется господдержка, включая субсидии для производителей и покупателей, а также льготное кредитование и лизинг. Кроме того, рынок нуждается в разработке бюджетных моделей для расширения целевой аудитории и развитии масштабной сети кемпингов и другой необходимой инфраструктуры.

На всю Россию сейчас есть лишь около 500 кемпингов, способных принимать дома на колесах, чего катастрофически не хватает.

«Есть клиенты, которые говорят, что готовы купить автодом, чтобы им было комфортно и интересно путешествовать с детьми. Но кемпингов не хватает, а в дикой природе можно столкнуться с проблемами. Раньше люди об этом не задумывались — они покупали специализированную технику в России и ездили в Европу, потому что там хорошая инфраструктура. Сейчас такой возможности практически нет»,— говорит господин Артюхов.

По его словам, Минпромторг мог бы помочь с лицензированием, патентованием разработок и понятной стандартизацией. «Сейчас люди, далекие от этой сферы, пытаются что-то изобрести с точки зрения стандартов нашей отрасли, но без привлечения специалистов это может навредить производству. Кроме того, бизнесу необходимо расширять производство, чтобы удовлетворять спрос, но для этого нужны льготные ставки по аренде земли и льготные кредиты»,— поясняет эксперт.

Андрей Игнатов