Житель Сочи стал фигурантом дела о вымогательстве для «воровского общака»

Двое жителей Сочи и один приезжий стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве, расследование которого ведется в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По данным правоохранительных органов, противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России совместно с региональным управлением и следственными подразделениями ОМВД по Армавиру.

Как установлено в ходе следствия, в 2023 году трое мужчин, находясь в изоляторе временного содержания УВД по Сочи, а также в следственном изоляторе Армавира, оказывали давление на сокамерника. Под угрозой применения насилия они требовали регулярной передачи денежных средств, объясняя это необходимостью пополнения так называемого «воровского общака», а также обещая покровительство.

По версии следствия, родственники потерпевшего перечислили на счета, подконтрольные подозреваемым, около 3 млн руб. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы продолжают проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и возможных дополнительных эпизодов.

«Ъ-Сочи» писал, что суд арестовал вице-мэра Сочи по делу о фиктивном трудоустройстве дочери (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Чиновник будет находиться под стражей до 26 мая.

Мария Удовик