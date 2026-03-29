Сгоревший дом в Ярославле оградят для безопасности

В Ярославле сгоревший дом на улице Стачек оградят забором из соображений безопасности. Это произойдет, когда пожар полностью потушат. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Власти готовы предоставить жильцам помещения маневренного фонда, однако пока обращений об этом не поступало. Жители сгоревших квартир разместились у родственников и знакомых.

Ранее ГУ МЧС сообщало, что при пожаре было эвакуировано 100 человек. Сегодня в ДК «Красный Перекоп» будет открыт пункт консультаций о порядке получения материальной помощи.

Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, ведомство организовало проверку по факту пожара и будет контролировать оказание помощи жителям.

Антон Голицын