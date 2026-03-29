В Ярославле выросло число пострадавших при пожаре на Стачек

В пожаре в многоквартирном доме на улице Стачек в Ярославле в ночь на 29 марта пострадали три человека. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Ранее МЧС сообщало о госпитализации одного человека. 76.ru со ссылкой на региональный минздрав сообщает, что это женщина, она находится в тяжелом состоянии в больнице скорой помощи.

По словам мэра, остальные пострадавшие находятся под наблюдением врачей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что сообщение о пожаре поступило в 1:20, в 7:45 была объявлена ликвидация открытого огня. Без крова остались около 100 человек, власти вырабатывают меры поддержки.

