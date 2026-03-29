В Дагестане предостерегли предпринимателей о завышении цен из-за подтоплений

В Дагестане управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупредило предпринимателей республики о недопустимости необоснованного повышения цен на воду, продукты питания и стройматериалы в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной непогодой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба призвала бизнес к добросовестному поведению на рынке в условиях сложной обстановки в регионе.

«Многие дагестанцы оказались в уязвимом положении, и от вас в том числе зависит, как быстро мы преодолеем этот период», — говорится в обращении ФАС.

Ведомство особо отметило, что предупреждение касается также компаний, торгующих строительными материалами, на которые ожидается повышенный спрос в ближайшие дни.

Константин Соловьев