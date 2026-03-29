В Ярославле сгорел многоквартирный дом, спасены 68 человек

В Ярославле на улице Стачек 29 марта произошел пожар в многоквартирном трехэтажном жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Сообщение о пожаре поступило в 1:20. Был объявлен 3-й ранг пожара, его площадь составила около 700 кв. м. На опубликованных МЧС кадрах видно, что огонь охватил все три этажа здания. Пострадал один человек, он госпитализирован.

«Спасены 68 человек с помощью спасустройств, а также животные. Пожар ликвидируют 46 огнеборцев и 20 единиц техники МЧС России»,— сообщили в ведомстве.

Для жителей дома был организован пункт временного размещения, с ними работал психолог МЧС России. В 5:30 пожар был локализован, в 7:45 была объявлена ликвидация открытого огня, ранг пожара понижен до 2-го.

Антон Голицын