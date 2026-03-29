Песков: «Совет мира» выглядит менее актуальным после начала войны в Иране

Пока идет война на Ближнем Востоке, «Совет мира», созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, менее актуален. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Надо, наверное, дождаться, чем это все закончится», — сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин еще не принял решения о вступлении в «Совет мира».

Дональд Трамп подписал устав о создании «Совета мира» 22 января в Давосе. Помимо США документ подписали еще 19 стран, а затем список участников расширился до 26 государств. Организация создавалась для управления сектором Газа после мирного урегулирования конфликта между Израилем и движением «Хамас», однако прямого упоминания Газы в документе нет, что дало повод говорить о глобальном характере инициативы.