Трамп подписал устав «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп подписал устав инициированной им международной организации «Совет мира», который он же и возглавит. Документ подписали в общей сложности представители 19 стран. Организация будет работать в сотрудничестве с ООН.

Церемония подписания устава «Совета мира» в Давосе 22 января 2026 года (в центре — президент США Дональд Трамп)

Фото: Evan Vucci / AP

«Этот совет имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных»,— сказал Дональд Трамп на церемонии учреждения совета в Давосе. «У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что сочетание "Совета мира" с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира - для всего мира, а не только для США»,— добавил президент США.

«Совет мира» по Газе: как будет работать и кого пригласили

На церемонии присутствовали представители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Аргентины, Парагвая, Венгрии, Армении, Азербайджана, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Косово, Марокко, Монголии, Пакистана, Парагвая, Турции и Узбекистана.

«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Владимир Путин заявил, что готов направить $1 млрд в организацию (сумма, необходимая для постоянного членства) в первую очередь для поддержки палестинского народа.

Лусине Баласян

