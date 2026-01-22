Трамп подписал устав «Совета мира»

Президент США Дональд Трамп подписал устав инициированной им международной организации «Совет мира», который он же и возглавит. Документ подписали в общей сложности представители 19 стран. Организация будет работать в сотрудничестве с ООН.

Фото: Evan Vucci / AP Церемония подписания устава «Совета мира» в Давосе 22 января 2026 года (в центре — президент США Дональд Трамп)

Фото: Evan Vucci / AP

«Этот совет имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных»,— сказал Дональд Трамп на церемонии учреждения совета в Давосе. «У ООН есть огромный потенциал. И я считаю, что сочетание "Совета мира" с теми людьми, которые собрались здесь, вместе с Организацией Объединенных Наций может стать чем-то по-настоящему уникальным для мира - для всего мира, а не только для США»,— добавил президент США.

На церемонии присутствовали представители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Аргентины, Парагвая, Венгрии, Армении, Азербайджана, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Косово, Марокко, Монголии, Пакистана, Парагвая, Турции и Узбекистана.

«Совет мира» изначально разрабатывался для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Однако Дональд Трамп решил расширить полномочия организации, чтобы решать конфликты и в других точках мира. Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Владимир Путин заявил, что готов направить $1 млрд в организацию (сумма, необходимая для постоянного членства) в первую очередь для поддержки палестинского народа.

Лусине Баласян