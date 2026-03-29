В аэропортах Внуково, Домодедово, Пулково и Калуги сняты ограничения, введенные для обеспечения безопасности. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

Внуково и Домодедово с 2:53 мск принимали и отправляли рейсы по согласованию с органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих аэропортов. Аэропорт Калуги приостанавливал работу в 2:34 мск, Пулково — в 8:14 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за 29 марта были сбиты шесть БПЛА, летевших на столицу. В Ленинградской области к 9:47 мск уничтожили 36 беспилотников, заявил губернатор Александр Дрозденко. Из-за атак в морском порту Усть-Луга начался пожар. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью над регионом сбили пять БПЛА — по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Согласно данным Минобороны, всего за ночь над российскими регионами сбили 203 беспилотника.