В России сбили 203 беспилотника за ночь

За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили 203 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Налету подверглись 20 регионов страны.

Среди регионов, попавших под удар, был Московский регион и Ленинградская область. Также беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарским краем и Крымом. Также БПЛА были сбиты над Черным морем.

На подлете к Москве, согласно сообщениям мэры столицы Сергея Собянина, были сбиты пять беспилотников. В Ленинградской области были сбиты 27 БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщал о повреждениях в порту Усть-Луга.