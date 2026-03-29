Главные новости к утру 29 марта

Пентагон готовит планы проведения наземных операций в Иране, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Французская полиция предотвратила попытку организовать теракт у здания штаб-квартиры Bank of America в Париже. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что видит прямую связь между сорванным преступлением и войной в Иране.

Корпус стражей исламской революции поставил себе цель ударить по двум университетам США и Израиля, расположенным на Ближнем Востоке. Формирование назвало учебные заведения законными военными целями.

В Дагестане вернули электричество более чем половине жителей, которые остались без света из-за наводнения.

При ударе БПЛА по городу Грайворон в Белгородской области погиб мирный житель.