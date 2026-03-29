При ударе БПЛА по Грайворону погиб человек

При ударе БПЛА по городу Грайворон погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Налет, который привел к гибели человека, произошел в два этапа. Сначала после попадания беспилотника загорелся автомобиль. Когда местные жители бросились тушить огонь, последовал повторный удар вторым дроном.

Ранения, которые получил местный житель, оказались смертельными. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.