WP: Пентагон планирует точечные рейды в Иране вместо полномасштабного вторжения

Пентагон готовит планы проведения наземных операций в Иране, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Командование определилось с тем, что любая потенциальная наземная операция будет представлять собой не полномасштабное вторжение, а точечные рейды спецназа и пехоты, заявили собеседники газеты.

В Белом доме ведут дискуссии о возможном захвате острова Харк, на котором расположен крупнейший иранский нефтяной терминал. Также там обсуждают проведение рейдов в прибрежных районах Ормузского пролива — военнослужащих могут послать на поиск и уничтожение оружия, которое может наносить удары по коммерческим и военным судам и таким образом блокировать проход по морскому коридору.

У собеседников газеты нет единого мнения насчет того, как долго продлятся такие действия. Один источник сказал, что выполнение этих целей, вероятно, потребует «недели, а не месяцы» для завершения. Другой оценил потенциальные сроки в «пару месяцев».

Президент США Дональд Трамп пока не одобрил планы Пентагона, и неизвестно, собирается ли он вообще вводить войска на территорию исламской республики. 20 марта, выступая в Овальном кабинете, он заявил репортерам: «Я никуда не ввожу войска. Если бы я вводил, я бы точно вам не сказал, но я не ввожу войска». Госсекретарь Марко Рубио 27 марта говорил журналистам, что война в Иране «не будет затяжным конфликтом» и упоминал, что США «могут достичь всех наших целей без наземных войск».

Тем не менее, 27 марта Axios и The Wall Street Journal сообщали, что Пентагон рассматривает возможность переброски еще 10 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. Эти силы могут присоединиться к примерно 5 тыс. морским пехотинцам и десантникам 82-й воздушно-десантной дивизии, ранее направленным в регион.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в комментарии для WP заявила, что разработка военных сценариев Пентагоном — это лишь способ расширить возможности для маневра президента, а не признак того, что решение о начале операции уже принято.