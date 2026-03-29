Полиция предотвратила теракт у здания американского банка в Париже

Французская полиция предотвратила попытку подорвать самодельное взрывное устройство у здания штаб-квартиры Bank of America в Париже. В преступлении подозревают двоих человек — один был пойман на месте происшествия, второму удалось скрыться. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что видит прямую связь между этим происшествием и войной на Ближнем Востоке.

Попытка взорвать самодельную бомбу произошла в ночь на субботу. По данным TF1, задержанному 17 лет. Как сообщает BFMTV, допросе парень заявил, что он гражданин Сенегала. Подозреваемый утверждает, что его завербовали в социальной сети Snapchat. Ему пообещали заплатить €600 за выполнение задания.

По словам несовершеннолетнего, неизвестный мужчина привез его к банку на машине. На месте один из преступников достал пятилитровую канистру с горючим, к которой скотчем был прикреплен заряд взрывчатого вещества с более чем 600 г пороха. Он поставил ее перед банком и попытался поджечь. Второй в это время следил за обстановкой. Полицейские вмешались мгновенно. Взрыва не произошло.

Расследование ведется по трем статьям, в том числе за участие в террористическом сообществе. К следствию привлечены судебная полиция Парижа и Главное управление внутренней безопасности, отмечает Reuters.

В интервью BFMTV глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил о схожести попытки подрыва у Bank of America с недавними диверсиями в Европе, которые совершались после начала конфликта на Ближнем Востоке. В Нидерландах за три дня произошло несколько взрывов банкоматов, сообщало NL Times. До этого в еврейской школе в Амстердаме произошел взрыв — власти посчитали это прямой атакой на еврейское сообщество.