Энергетики запитали больше половины обесточенных домов в Дагестане

В Дагестане вернули электричество половине жителей, которые остались без света из-за наводнения. Об этом сообщила пресс-служба «Данэнерго». Главный инженер компании Саид Султанов сообщил, что основными причинами массовых отключений стали обрывы проводов и повреждения опор из-за селевых потоков, сильного ветра и мокрого снега.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Махачкале, Хасавюрте и еще 18 районах республики. В столице региона подтоплены три крупные подстанции (110 кВ). Их запустят в работу сразу после того, как МЧС и городские службы закончат откачку воды, отметили в «Дагэнерго». Там добавили, что над восстановлением работают 340 специалистов и 115 единиц техники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Вчера днем в МЧС сообщали, что без электроснабжения оставались 283 населенных пункта, с населением более 327 тыс. человек. Вечером глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что энергетикам остается вернуть свет для 110 тыс. человек. В МЧС предполагали, что полностью вернуть свет во все отключенные дома получится к 17:00 мск 29 марта.