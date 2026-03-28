УФАС обвинила РЖД в злоупотреблениях на Ставрополье

Ставропольское управление ФАС выдало ОАО «РЖД» предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба управления.

Компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке железнодорожных перевозок в Ставропольском крае. Жалобу подала компания ООО «Центр-КА», которая столкнулась с систематическими задержками уборки порожних цистерн с путей необщего пользования после погрузки и выгрузки.

Филиал РЖД — Центральная дирекция управления движением Северо-Кавказской дирекции, Минераловодский центр организации работы станций — контролирует рынок перевозок в регионе. Этот филиал уклонялся от оформления актов общей формы, хотя закон обязывает перевозчика составлять их в течение 24 часов после заявления. РЖД отказывала «Центр-КА» в документах, ссылаясь на их «внутреннее использование».

Из-за отсутствия актов «Центр-КА» не смогла доказать вину РЖД в сверхнормативном простое вагонов. Компания выплатила штрафы контрагентам и биржевым операторам, а регрессные требования к железной дороге стали невозможны. Такие действия ущемили интересы заявителя в предпринимательской деятельности и нарушили часть 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Антимонопольщики подчеркнули, что бездействие РЖД — задержки уборки и отказ в актах — систематически вредило конкурентам. РЖД как естественная монополия часто сталкивается с претензиями по актам общей формы, которые фиксируют простой вагонов. Законодательство требует их выдачи для разрешения споров о штрафах. В прошлом ФАС уже штрафовала РЖД за похожие нарушения: в 2011–2014 годах ведомство взыскало миллиарды рублей за отказы в согласовании заявок и несоблюдение регламентов. В 2012 году Ленинградское УФАС и суды подтвердили злоупотребления монополиста на аналогичных рынках.

Предписание обязательно к исполнению. РЖД должна устранить нарушения, иначе УФАС наложит оборотный штраф — до 15% выручки на рынке. Для Ставропольского края, где железнодорожные перевозки обеспечивают 70% грузов агробизнеса, это значит риски для местных производителей.

В 2025 году Северо-Кавказская дирекция РЖД обработала 12 млн тонн грузов в Ставропольском крае. ФАС усиливает контроль: с начала 2026 года в России возбуждено 150 дел против монополий в транспорте.

Станислав Маслаков