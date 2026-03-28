В Ставропольском крае за неделю подорожали основные лекарства

Севкавказстат зафиксировал рост цен на лекарства в Ставропольском крае. Нафазолин подорожал на 2,3% до 69 руб. за упаковку. Корвалол вырос более чем на 2% до 65 руб., активированный уголь — на 1,9% до 24 руб. за десять таблеток.

Ренгалин прибавил 0,4% и достиг 386 руб. Пенталгин подорожал на 0,12% до 273 руб., нимесулид — на 0,14% до 129 руб. за десять таблеток. Севкавказстат ведет еженедельный мониторинг цен в розничных аптеках края.

За год медикаменты подорожали в среднем на 10%, жизненно важные препараты — на 7%. В марте 2026 г. нафазолин вырос на 15,7% до 66,6 руб. за 15 мл, корвалол — на 7,8% до 62,8 руб. за 25 мл, валидол — на 9,7% до 46,3 руб. за десять таблеток.

Жители края увеличили расходы на лекарства на 11,5% в первом полугодии 2025 г. Продажи составили 15 млрд руб. при 40,4 млн упаковок. В первом квартале 2025 г. траты достигли 7,5 млрд руб., что на 6,8% выше показателя прошлого года.

В январе 2026 г. активированный уголь подорожал на 19,2%, корвалол — на 19,59%, левомеколь — на 21,02%. В феврале 2025 г. азитромицин вырос на 5,45%, парацетамол — на 3,8%. Спрос приходится на противовоспалительные средства (6,2% продаж) и гипотензивные препараты (5,9%).

Регион выделит 6 млрд руб. на лекарства в 2026 г. Бюджет здравоохранения вырастет до 36 млрд руб. Прокуратура проверяла аптеки на завышение цен в 2016 г. и выявила скачки до 50%.

На Apteka.ru нафтизин продается от 68,5 руб. в Ставрополе. Аналитики ожидают дальнейшего роста цен на фоне удорожания импорта и логистики, а также развивающихся кризисных явлений в экономике РФ.

