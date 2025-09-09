Протестующие в Непале призвали назначить мэра Катманду и.о. премьера

Участники антиправительственных протестов в Непале призвали назначить исполняющим обязанности премьер-министра страны мэра Катманду Балендру Шаха, пишет India Times. 9 сентября возглавлявший правительство Шарма Оли подал в отставку на фоне беспорядков.

Тем временем Балендра Шах призвал протестующих проявить сдержанность и избежать дальнейших последствий насилия. Потеря национальных ресурсов — это наша общая потеря. Теперь нам всем необходимо проявить сдержанность. Отныне именно ваше поколение должно руководить страной»,— написал он в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как отмечает NDTV, жители Непала накануне начали активно обсуждать в соцсетях возможное назначение Балендры Шаха премьером. Незадолго до этого он выступил в поддержку протестной акции «Революция поколения Z» и отметил, что «полностью поддерживает молодежь».

35-летний Балендра Шах занимает пост мэра Катманду с 2022 года. До прихода в политику он был известен в Непале как участник рэп-баттлов и музыкальных проектов.

Акция «Революция поколения Z» началась 8 сентября из-за блокировки в Непале социальных сетей. Однако требования протестующих — в основном молодых людей — свелись к отставке премьер-министра и смене курса правительства, которое митингующие считают коррупционным. 73-летний Шарма Оли ушел в отставку 9 сентября. Впервые он занял пост премьера в 2015-м и покинул должность спустя год, но затем еще дважды возглавлял правительство, в последний раз — в 2024 году.

