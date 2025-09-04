В Непале запретили работу нескольких известных соцсетей

Правительство Непала запретило деятельность нескольких известных социальных сетей и онлайн-платформ. Об этом сообщило издание The Kathmandu Pots.

Среди заблокированных онлайн-платформ — Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), YouTube, X, Reddit и LinkedIn, говорится в публикации.

Решение связано с тем, что владельцы онлайн-ресурсов не подали заявки на официальную регистрацию соцсетей Непале в установленный срок. Соответствующий процесс предписан Директивами по управлению использованием социальных сетей 2023 года. Предполагается, что регистрация платформ поможет отслеживать нежелательный контент. С 28 августа 2025 года компаниям было дано семь дней для подачи заявок. Однако многие владельцы крупных мировых платформ проигнорировали требование властей Непала.

При этом сервисы TikTok, Viber, Nimbuzz и Popo Live уже включены в список. А Telegram и Global Diary подали заявки и ожидают одобрения. Отмечается, что платформы, которые подадут заявки и завершат регистрацию в Непале, будут вновь разблокированы.

Старший партийный организатор правящей Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди заявил, что регулирование необходимо, однако блокировка социальных сетей приведет к хаосу в стране.