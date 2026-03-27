Бывший рэпер вступил в должность премьер-министра Непала

В должность премьер-министра Непала официально вступил 35-летний Балендра Шах, бывший мэр Катманду и популярный рэпер. Лидер непальской центристской Национальной независимой партии стал самым молодым премьером Непала за последние десятилетия, сообщает Reuters. В марте его партия по итогам выборов получила 182 из 275 мест в парламенте страны.

Балендра Шах, известный в народе как Бален, набрал популярность на фоне разочарования непальцев традиционными политическими силами, которые они ассоциируют с коррупцией и неэффективным управлением.

Екатерина Наумова