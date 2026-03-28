Рейс из Белграда застрял в Хельсинки после двух попыток сесть в Петербурге

Пассажиры рейса Air Serbia с 26 марта не могут попасть в Санкт-Петербург из-за введения ограничений для аэропорта Пулково. Сейчас самолет находится в финском Хельсинки, время нового вылета неизвестно — лайнеру потребовался ремонт.

Самолет вылетел из Белграда вечером в четверг, достиг Петербурга, но был вынужден вернуться обратно. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пассажира рейса. «Сделал четыре круга в ожидании открытия Пулково, но не дождался и вернулся обратно». — рассказал пассажир.

Вечером следующего дня пилоты повторили попытку, но Пулково вновь не смог принять борт, и экипаж решил лететь в Финляндию для дозаправки. Вскоре пассажирам сообщили, что у лайнера возникли проблемы с двигателем и ему требуется ремонт.

По данным «Фонтанки», сейчас рейс JU 4124 остается в столице Финляндии в ожидании ремонта. Пассажиров разместили в терминале и предоставили питание.

В середине недели издание сообщило о рейсе Хургада — Санкт-Петербург Nesma Airlines, который также не смог приземлиться в Пулково и был вынужден лететь в Финляндию. Пассажиры жаловались журналистам, что их полночи держали в самолете, а потом отправили в законсервированный неотапливаемый терминал.