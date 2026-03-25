Аэропорт Хельсинки отказался сообщить данные о самолете с россиянами

Аэропорт в Хельсинки, где вынужденно сел следовавший в Санкт-Петербург самолет, отказался комментировать ситуацию с рейсом. СМИ писали, что в финском аэропорту пассажиров полночи не выпускали из самолета, затем отправили в неотапливаемый терминал.

«Мы не можем предоставить никакой информации. Я не могу ничего подтвердить, потому что вовлечена пограничная охрана»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

Этой ночью рейс Хургада — Санкт-Петербург авиакомпании Nesma Airlines с россиянами на борту был перенаправлен в Хельсинки. По данным «Фонтанки», самолет не смог сесть в Пулково из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, на борту было около 200 человек. Пассажиры пожаловались, что в здании аэропорта холодно и что горячие напитки и бутерброды им принесли только утром. Ожидается, что самолет вылетит в Россию в 18:30 по мск.