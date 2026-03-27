Иран разрешил проход через Ормузский пролив танкерам Малайзии

Танкеры Малайзии смогут пройти через Ормузский пролив, заблокированный Ираном. Премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму удалось добиться такого разрешения в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с лидерами Египта, Турции и других государств региона.

«Сейчас мы в процессе высвобождения малайзийских нефтяных танкеров и их экипажей, чтобы они могли продолжить путь домой»,— цитирует заявление господина Ибрагима издание The Jakarta Post. Анвар Ибрагим не стал уточнять, сколько именно танкеров под флагом Малайзии в настоящее время ждут выхода из Персидского залива.

Малайзия, даже будучи нефтедобывающим государством, в значительной мере зависит от нефти, поставляемой через Ормузский пролив. Через него проходит около 50% нефти, необходимой стране. Ранее через пролив с разрешения Ирана также смогли пройти несколько танкеров Китая и Таиланда.

Алена Миклашевская