Два китайских контейнеровоза не смогли пройти по Ормузскому проливу

Два китайских контейнеровоза были возвращены после попытки выхода из Персидского залива через Ормузский пролив. Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов, сообщило агентство Reuters. На этой неделе власти Ирана заявили, что разрешают проход по морскому коридору дружественным странам, включая Китай.

Суда CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean под флагом Гонконга застряли в Персидском заливе с 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. Анализ данных платформы Kpler показал, что 27 марта в 03:50 по Гринвичу (06:50 мск) они попытались пройти через пролив, но затем повернули обратно.

Произошедшее показало, что безопасный проход по Ормузскому проливу «не может быть гарантирован», передает агентство слова аналитика Kpler Ребекки Гердес.

25 марта министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран разрешает проход по Ормузскому проливу судам дружественных стран — Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана. Китайская компания COSCO Shipping Lines 25 марта возобновила прием заказов на места в контейнеровозах на маршрутах между Дальним Востоком и Ближним Востоком. Reuters отмечает, что в последние дни через пролив прошло небольшое количество судов, в том числе танкеры под индийским флагом, перевозящие сжиженный нефтяной газ (СПГ).